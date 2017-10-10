CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin İdlib operasyonuyla ilgili ilk kez konuştu.

TÜRKİYE SINIRLARINI GÜVENCE ALTINA ALMAK ZORUNDA

Her ülkenin sınırlarını güvence altına almak zorunda olduğunu ifade eden Kılıçdaroğlu, "Askerin İdlib'e gitmesine destek veriyoruz." ifadelerini kullandı.

CHP Lideri, konuyla ilgili şunları söyledi; "Türk Silahlı Kuvvetleri İdlib'e gidiyor. Türkiye kendi sınırlarını güvence altına almak zorundadır. Biz askerin İdlib'e gitmesine destek veriyoruz.

Kemal Kılıçdaroğlu İdlib operasyonuna karşı çıkmadı VİDEO

"TSK ORAYA GİTMELİ"

TSK oraya gitmeli, bir çatışmasızlık bölgesi yaratmalı. Bazılarının Akdeniz'e ulaşmak için ileride Türkiye'yi zarar sokacak amaçlarına engel olacak davranışları anlıyoruz."