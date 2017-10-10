taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
102.455
USD
3,6879
EURO
4,3442
ALTIN
153,03
PETR
56,3500

Kemal Kılıçdaroğlu İdlib operasyonuna karşı çıkmadı

Grup toplantısında partililere seslenen CHP Lideri, "Askerin İdlib'e gitmesine destek veriyoruz." dedi.

10.10.2017 - 14:14
  1. Haberler
  2. Gündem
Kemal Kılıçdaroğlu İdlib operasyonuna karşı çıkmadı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin İdlib operasyonuyla ilgili ilk kez konuştu.

TÜRKİYE SINIRLARINI GÜVENCE ALTINA ALMAK ZORUNDA

Her ülkenin sınırlarını güvence altına almak zorunda olduğunu ifade eden Kılıçdaroğlu, "Askerin İdlib'e gitmesine destek veriyoruz." ifadelerini kullandı.

Kemal Kılıçdaroğlu İdlib operasyonuna karşı çıkmadı

CHP Lideri, konuyla ilgili şunları söyledi; "Türk Silahlı Kuvvetleri İdlib'e gidiyor. Türkiye kendi sınırlarını güvence altına almak zorundadır. Biz askerin İdlib'e gitmesine destek veriyoruz.

Kemal Kılıçdaroğlu İdlib operasyonuna karşı çıkmadı VİDEO

"TSK ORAYA GİTMELİ"

TSK oraya gitmeli, bir çatışmasızlık bölgesi yaratmalı. Bazılarının Akdeniz'e ulaşmak için ileride Türkiye'yi zarar sokacak amaçlarına engel olacak davranışları anlıyoruz."

İlginizi Çekebilir
Akıncı Üssü davasında darbeciler birbirine düştü
Akıncı Hava Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 486 sanığın yargılandığı davaya sanık savunmalarıyla devam edildi.
Çanakkale Savaşları'na İdlibliler de katıldı
Çanakkale Savaşı için Halep'ten gelip şehit olan 121 İdlibli, tarihi Gelibolu Yarımadası'ndaki şehitliklerde yatıyor.
Kılıçdaroğlu: Tütün üreticileri dertli
Fındık ve üzüm için çeşitli eylemler yapan Kemal Kılıçdaroğlu, şimdi de tütün üzerinden hükümete yüklendi.
Suriye'ye giren askerler Roketsan'ın roketiyle korunuyor
İdlib operasyonu için Suriye'ye giren TSK mensupları tehdide karşı sınıra konuşlanan Roketsan'ın T-122 Çok Namlulu Roketatarıyla korunuyor.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Orhan Gencebay'ın trafik isyanı

Orhan Gencebay'ın trafik isyanı

204
ORC'den genel seçim anketi

ORC'den genel seçim anketi

381
Mete Yarar'ın İdlib değerlendirmesi

Mete Yarar'ın İdlib değerlendirmesi

41
Erdoğan'ın Sırbistan ziyareti Alman medyasında

Erdoğan'ın Sırbistan ziyareti Alman medyasında

117
İlker Başbuğ'dan İdlib operasyonu değerlendirmesi

İlker Başbuğ'dan İdlib operasyonu değerlendirmesi

54
BAE'den Katar'a Dünya Kupası teklifi

BAE'den Katar'a Dünya Kupası teklifi

96
Lucescu: Bizim için büyük bir ders oldu

Lucescu: Bizim için büyük bir ders oldu

118
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM