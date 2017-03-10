Kemal Kılıçdaroğlu iş adamlarına seslendi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, iş adamlarına seslendiği konuşmasında anayasa değişikliği hakkında "Tercihinizi yapın. Ya barış içerisinde yaşayacağız ya da toplum ikiye üçe bölünmüş olacak." dedi.

CUMHURBAŞKANI TARAFSIZ OLMALIDIR

Kılıçdaroğlu'nun konuşmasından satır başları;

"Cumhurbaşkanı tarafsız olmalıdır. Yapılan değişiklikle başkan aynı zamanda partinin genel başkanı da olacak. Bu doğruysa evet oyu verelim. Cumhurbaşkanı tarafsız olsun istiyorsak hayır oyu vereceğiz.

Bir partinin genel başkanı hakim tayin edecekse ve bunu olağan karşılıyorsak evet diyeceğiz. Bu olursa adalete güven olur mu diyosanız hayır oyu kullanacaksınız.

Yargı maddesinin yanına tarafsız ifadesi eklenmiş. Bağımsızlık zaten tarafsızlığı da kapsar. Siyasi partinin başkanı hakim tayin ederse bağımsızlık olmaz.

EVET DİYORSANIZ İTİRAZIMIZ YOK

Şimdi siz buna evet diyorsanız itirazımız yok. Evet diyorsanız da hayır diyorsanız da başımın üzerinde yeriniz var. Milli irade böyle olması lazım. Vatandaşın kararına saygı duyacağız. Hiçbir tarafta CHP bayrağı görüyor musunuz? Çünkü bu memleket meselesi, parti sorunu değil.

GENEL BAŞKAN HAKİM TAYİN EDERSE NE OLUR?

Genel başkan hakim tayin ederse ne olur. Sadece AYM değil HSYK'nın da 6 üyesini tayin edecek. Hakim alımında sınavı o yapacak, ceza verirken o karar verecek, başkanın arzu ettiği kararı vermeyeni ertesi gün Şırnak'a sürebilecek. Hakim vicdanına göre karar vermeyecek mi?

EVET ÇIKARSA TERÖR BİTECEK DİYORLAR

Evet çıkarsa terör bitecek diyorlar. Birinci gerekçe bu. 15 yıldır iktidardalar, neden bitmedi. Terörü bitirmek için istediğiniz desteği vereceğiz. Evet çıkarsa ekonomi düzelecek diyorlar. Buna hangi iş adamı inanıyor, çok merak ediyorum. Ekonomide istikrar toplumsal uzlaşmayla sağlanır.

"EVET DE DOĞRU SÖYLÜYOR HAYIR DA" DİYORLAR

Evet'i dinliyorum bunlar doğru söylüyor, Hayır'ı soruyorum ya bunlar da doğru söylüyor.. Bunların hangisi doğru söylüyor? Ben bunları biliyorum.. Oturalım konuşalım karşılıklı ekranda, halk da izlesin hangimiz haklı anlasın.

ANLAŞILMAZ DEĞİL HEPSİ ANLAŞILIR MADDELER

Diyoruz istediği zaman Meclis'i fesedebilecek. Neden feshediyor? Bir sabah kalktı, feshetti. Bu doğru diyen gidip evet oyunu kullansın. Anlaşılmaz değil. Hepsi güzel anlaşılacak maddeler. Evet ile hayır siyah ile beyaz kadar açık ve net.

AYM'YE GİTMEDİK

1 made ile anayasanın 30'a yakın maddesi değişiyor. Anayasaya aykırı mı aykırı. Bunu belirleyecek olan milletin kendisidir dedik ve AYM'ye gitmedik.

İlk 3 madde bu değişiklikle fiilen değişmiş oluyor, çünkü demokrasi askıya alınmış olacak.

Bir kişi hakim tayin edecek hem devleti yönetecek hem Meclis'in yerine geçecekse demokrasi askıya alınmış olacak.

Bir kararname ile mal varlığınıza el konulabilir, içeri atılabilirsiniz.

YA BARIŞ İÇİNDE YAŞAYACAĞIZ YA DA BÖLÜNECEĞİZ

Oy kullanmayan vatandaşlar... Tercihi ne olursa olsun sandığa gitmeli. Bunun vebali ağırdır. Ya barış içerisinde yaşayacağız ya da toplum ikiye üçe bölünmüş olacak.

Bu gidişin gidiş olmadığını anlatmanız lazım. Memleket sadece benim memleketim değil, sorun siyasi parti sorunu değil, memleket sorunu. Bu işin sağı, solu, ortası yok. Bu iş demokrasiden mi tek adamdan mı yanasın?"