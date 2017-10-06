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Kemal Kılıçdaroğlu işsizliği bitirmeyi hedefliyor

İşsizliğin Türkiye'nin en önemli sorunlarından biri olduğunu belirten CHP Lideri, konuyla ilgili proje hazırlanmasını istedi.

06.10.2017 - 10:33
  1. Haberler
  2. Ekonomi
Kemal Kılıçdaroğlu işsizliği bitirmeyi hedefliyor

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin merkez yönetim kurulu toplantısında Türkiye'nin temel sorunlarını ele aldı.

2 AYRI PROJE

Türkiye'de en büyük sorunun işsizlik ve yoksulluk olduğunu ifade eden CHP Lideri, kurmaylarından iki ayrı proje hazırlamasını istedi.

SEÇİMLERE YETİŞSİN TALİMATI

Kılıçdaroğlu, 2019 yılında yapılacak seçimlerden önce projelerin hazırlanarak kamuoyuna tanıtılmasının iyi olacağını ifade etti.

Kemal Kılıçdaroğlu işsizliği bitirmeyi hedefliyor

"İŞSİZLİK BÜTÜN KÖTÜLÜKLERİN ANASIDIR"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında konuyla ilgili "Milyonlarca gencimiz işsiz. Üniversiteyi bitirmiş, iki üniversite bitirmiş, master yapmış, doktor yapmış, hatta yurt dışında da yapmış ama bugün işsiz. İşsizlik bütün kötülüklerin anasıdır.

"İŞSİZLİKLE MÜCADELE EDECEKSİNİZ"

Eğer bir ülkede bir hükümet varsa, o hükümetin birinci görevi işsizliği bitirmektir. İşsizlikle mücadele edeceksiniz." demişti.

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