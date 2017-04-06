Kılıçdaroğlu: Teklik Allah'a mahsustur

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 16 Nisan'da yapılacak halk oylaması çalışmaları kapsamında temaslarda bulunmak üzere gittiği Kahramanmaraş Havalimanı'nda partililer tarafından karşılandı.

"HERKES HAYATTAN TAD ALSIN İSTİYORUZ"

Kılıçdaroğlu, "Hepimiz kendi ülkemizde, kendi bayrağımız altında huzur içinde yaşamak istiyoruz. Birlikte yaşamak istiyoruz. Herkesin işi olsun, herkesin aşı olsun. Herkes hayattan tad alsın istiyoruz. Bunun için mücadele ediyoruz.

"TEKLİK ALLAH'A MAHSUSTUR"

Bunun yolu demokrasiden geçiyor, tek adam rejiminden geçmiyor, yani milli iradeden yani sizden geçiyor. Size güveniyoruz. Size inanıyoruz. 16 Nisan'da sandığa gideceksiniz oylarınızı kullanacaksınız. Oylarınızı demokrasiden yana kullanın, tek adam rejiminden yana kullanmayın. Teklik Allah'a mahsustur, kula mahsus değildir. Bunu da kimse unutmasın.





"İNŞALLAH 17 NİSAN'DA..."

İnşallah 17 Nisan'da güzel bir Türkiye'ye hep birlikte uyanmış oluruz." diye konuştu.

"BUNLARDA DİN, İMAN BÖYLE BİR ŞEY SÖZ KONUSU DEĞİL"

CHP Konya Milletvekili Hüsnü Bozkurt, "Allah bile yetkiyi dağıtıyor." demişti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bu sözlere sert bir şekilde tepki göstererek "Siz alın tüm yetkiyi bir cumhurbaşkanına verirseniz, o anda bir kararname imzalarsa ne olur. Tövbe haşa, bir cumhurbaşkanını neye benzetiyor. Kafaya bak ya, bunlarda din, iman böyle bir şey söz konusu değil. Sen bir kulu Allah ile aynı noktaya nasıl getirirsiniz." şeklinde konuşmuştu.

Erdoğan'dan CHP'li Bozkurt'a sert tepki VİDEO