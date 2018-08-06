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Kemal Kılıçdaroğlu kurultay imzalarını inceledi

Olağanüstü kurultay için toplanan imzaları 4 gün boyunca analiz eden CHP Lideri, yerel seçimi hedef olarak belirledi.

Haber Merkezi | 06.08.2018 - 08:23..
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Kemal Kılıçdaroğlu kurultay imzalarını inceledi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan karşısında hiçbir başarı gösteremeyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 24 Haziran'da yaşadığı seçimlerin ardından koltuğunu kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya kaldı.

İMZA KARMAŞASI

Muharrem İnce'yi partinin başına geçirmek isteyen muhalifler, delegelerden yeterli imzayı topladıklarını açıklasa da CHP Genel Merkezi bu iddiayı gerçek dışı olarak buldu.

4 GÜNLÜK ANALİZ

CHP'ye yakın Cumhuriyet Gazetesi'nin özel haberine göre; Kemal Kılıçdaroğlu, 4 gün boyunca imza listesini inceledi, analizler yaptı.

605 İMZA VAR

Genel merkezin açıklamasına göre; delege olmayanlar, mükerrerler ve fotokopiler ilk etapta geçerli imzalardan ayrıldığında, geriye 605 imza kaldı.

Kemal Kılıçdaroğlu kurultay imzalarını inceledi

FOTOĞRAF: Muhaliflerin CHP'ye teslim ettiği imza listesi.

GERİ ÇEKİLEN İMZALAR VAR

İncelemenin sonucunda kendilerine iletilen imzaların geri çekildiğine ilişkin beyannameler de toplamdan çıkarıldı. Genel merkez kaynakları, geri çekenlere ilişkin net rakam vermezken kulislerde, sayının en az 20 en çok 70 olacağına yönelik bilgiler paylaşılıyor.

KURULTAY YOK

Parti yönetiminin bu akşam veya en geç yarın delege olmayanlar, mükerrerler, istifa edenler ve geri çekenlerin sayılarına ilişkin bilgileri ve kurultay olmayacağı yönündeki kararını açıklaması bekleniyor.

HEDEF YEREL SEÇİMLER

CHP Lideri de daha önce kurultay tartışmalarının yanlış olduğunu açıklamıştı.

Yerel seçimlerin kurultaydan önemli olduğunun altını çizen Kemal Kılıçdaroğlu, partinin seçime hazırlanmasını istemişti.

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