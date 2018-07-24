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Kemal Kılıçdaroğlu CHP'de değişimden yana

Koltuğundan vazgeçmeyen CHP Lideri, parti içerisinde değişiklikler yaparak görevine devam etmek istiyor.

Haber Merkezi | 24.07.2018 - 15:03..
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Kemal Kılıçdaroğlu CHP'de değişimden yana

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısından sonra gazetecilerin sorularını yanıtladı.

CHP Lideri, kurultay tartışmalarının sorulması üzerine partide ciddi değişikliklerinin olacağını söyledi.

"HİÇ KİMSE ENDİŞE DUYMASIN"

Kılıçdaroğlu, "Partide ciddi değişiklikler olacaktır. Partinin; dar alanlarda tartışmanın ötesinde, çok daha geniş alanlarda tartışılmasını sağladık. Değişim olacaktır, hiç kimse bundan endişe duymasın." diye konuştu.

Kemal Kılıçdaroğlu CHP'de değişimden yana

HEDEF 10. SEÇİM HEZİMETİ

Katıldığı 9 seçimden de hezimetle ayrılan Kemal Kılıçdaroğlu, bu açıklamasıyla mart ayında yapılacak seçimlerde partinin başında olmayı planladığını gösterdi.

Kemal Kılıçdaroğlu CHP'de değişimden yana VİDEO

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