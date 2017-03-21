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Kemal Kılıçdaroğlu Samsun'da konuştu

Kemal Kılıçdaroğlu; "Evet çıkarsa Irak'ta, Suriye'de, Libya'da ne olduysa Türkiye'de o sürecin içine girer" dedi.

21.03.2017 - 18:44
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kemal kılıçdaroğlu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Samsun'da konuştu.

Anayasa değişikliği ve referanduma ilişkin Kılıçdaroğlu, "Biz yatırım yaptık diyelim yabancı sermaye Türkiye'ye gelir mi? Gelmez. Niye gelsin herkes kaçıyor. Onun da güvencesi yok. Hukukun olmadığı yede kim yatırım yapsın? Taban fiyat bir kişinin takdirine bağlı. Arzu ettiği taban fiyatı verecek" diye konuştu.

"IRAK'TA, SURİYE'DE, LİBYA'DA NE OLDUYSA TÜRKİYE O SÜRECİN İÇİNE GİRER"


Kılıçdaroğlu, "Diyorlar ya, '30-35 yılda FETÖ örgütü devleti ele geçirmek için çok çalıştı' diye. Çalışmaya o kadar gerek yok. Bir kişiyi ikna edeceksiniz. Türkiye bu kadar ucuz bir ülke mi? Bunun siyasi partilerle bir ilgisi var mı? Yok. Bir kişiye yetki verilirse sonu felaket olur. Irak'ta, Suriye'de, Libya'da ne olduysa Türkiye o sürecin içine girer. Beni endişelendiren de bu" dedi.

"'EVET' ÇIKARSA EKONOMİ, BEKLENTİSİNİ, YABANCI SERMAYEYİ, DÜNYA İLE İLİŞKİLERİ UNUTUN"

Kılıçdaroğlu, "'Evet' çıkarsa bana göre çıkmaz. İnşallah da çıkmaz. Ekonomi, beklentisini, yabancı sermayeyi unutun. Dünya ile ilişkileri unutun. Dipsiz bir kuyuya doğru gidiyoruz. Yani freni patlamış bir otobüse hep beraber binmiş olacağız. Milet, kendi kaderini kendisi çizecek" dedi.

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