Kemal Kılıçdaroğlu seçim çağrısını yineledi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

ERKEN SEÇİM TALİMATI

Bazı belediyelerde yaşanan istifaları hatırlatan CHP Lideri, erken seçim için aylar öncesinden gerekli talimatları verdiğini ve çalışmaları yakından izlediğini söyledi.

TÜRKİYE'NİN BÜYÜMESİNE İNANMIYOR

TÜİK tarafından açıklanan büyüme rakamlarının da sorgulanması gerektiğini söyleyen Kemal Kılıçdaroğlu, bu konuda ciddi tartışmaların olduğunu, konunun takipçisi olacaklarını sözlerine ekledi.

"TEK ÇAREMİZ SEÇİM"

Dünya Gazetesi'ne konuşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Biz en kısa zamanda seçim yapılmasını istiyoruz. Bugün Türkiye'de 28 milyondan fazla vatandaşımız seçmediği belediye başkanları tarafından yönetiliyor. Bir taraftan seçilmiş belediye başkanlarının yerine kayyum atanırken diğer yandan bazı belediye başkanları tehditle görevden uzaklaştırılıyor. Milletvekilleri hapiste akademisyenler sürgün. Türkiye bu tabloyu taşıyamaz. Taşıyamadığı, ekonomik göstergelere de yansıyor. Bu ağır tablo karşısında tek çaremiz adil rekabet şartlarında yapılacak demokratik seçimdir. Bu tabloyu gördüğüm için aylar öncesinden parti yöneticilerine ve örgütlerimize seçime hazırlık talimatı verdim. Bütün hazırlıkları yakından takip ediyorum. Bütün ana sektörlere ilişkin çalışma yapıyoruz." ifadelerini kullandı.