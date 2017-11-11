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Kemal Kılıçdaroğlu temel attı

CHP Lideri Kılıçdaroğlu, Bursa Mudanya'da temel atma törenine katıldı eğitimle ilgili mesajlar verdi.

11.11.2017 - 18:51
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Kemal Kılıçdaroğlu temel attı

Kemal Kılıçdaroğlu, Mudanya Belediyesince ilçeye bağlı Bademli Mahallesi'nde gerçekleştirilen toplu açılış ve temel atma töreninde yaptığı konuşmada, Cumhuriyet kurulurken halktan Tekalif-i Milliye Emirleri adı altında vergiler toplandığını söyledi.

"ATATÜRK VERGİLERİ İADE ETTİ"

Vatandaşların çorap, bez, buğday, silah verdiğini ve Cumhuriyet'in bu şekilde kurulduğunu anlatan Kılıçdaroğlu, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşları Kurutuluş Savaşı sırasında halktan topladıkları bütün vergileri zamanı gelince halka iade etti. Bizler bu felsefeyle yetiştiysek bunu sürdürmemiz ve çocuklarımıza da kazandırmamız gerekiyor." dedi.

Kemal Kılıçdaroğlu temel attı

"İYİ EĞİTİM VERMEK HEPİMİZİN GÖREVİ"

Tören kapsamında Zübeyde Ana Çocukevinin de temelinin atılacağını belirten Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti: "Bir toplumun geleceği, çocuklarına vereceği eğitime bağlıdır. Eğer çocuklar analitik düşünmeyi, hayatı sorgulamayı öğrenirlerse 'Dünya nereye gidiyor, biz neredeyiz?' diye sorgularsa ve biz bunu eğitim olarak çocuklarımıza verebilirsek o zaman çağdaş Türkiye'yi yaratmış ve çağdaşlığı aşmış oluruz. Gazi Mustafa Kemal'in bize gösterdiği ana hedef, muasır medeniyeti yakalamak ve onun üstüne geçmek. Bu hedef çerçevesinde, çocuklara en iyi eğitimi vermek, doğuştan itibaren onu eğitmek, belli bir yaşa gelince de anaokulu, kreşlerde onları eğitmek, hepimizin görevi."

"GÜZEL BİR TÜRKİYE BIRAKMAK ZORUNDAYIZ"

Kılıçdaroğlu, çocuklara güzel bir Türkiye bırakmak istediklerini vurgulayarak şu değerlendirmeyi yaptı: "Çocuklara kavgasız, huzurlu bir Türkiye bırakmak istiyoruz. Bizim gönlümüzde yatan sadece Mudanya, Nilüfer, Bursa, Ankara, İstanbul ve İzmir'de değil, Hakkari, Trabzon, Rize, Çankırı, Çorum'da yani bütün Türkiye'de hepimizin huzur içinde gezmesidir, huzur içinde hayata sarılması, geleceği şekillendirmesidir. Bu, bize Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşlarının vasiyetidir. Onlar bize güzel bir Türkiye bıraktı. Biz çocuklarımıza onların bize bıraktığından daha güzel bir Türkiye bırakmak zorundayız."

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