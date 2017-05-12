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Kemal Kılıçdaroğlu Temel Karamollaoğlu görüşmesi

Kılıçdaroğlu, Karamollaoğlu ile Saadet Partisi Genel Merkezi'nde bir araya geldi.

12.05.2017 - 15:14
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Kemal Kılıçdaroğlu Temel Karamollaoğlu görüşmesi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ile bir araya geldi. SP Genel Merkezi'nde gerçekleşen görüşme saat 15.00 itibarıyla başladı.

Kemal Kılıçdaroğlu Temel Karamollaoğlu görüşmesi

YENİ ÇATI GELİYOR

Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz günlerde "2019 için diğer partilerle konuşacağız. yüzde 49 sadece bizim gibi aday belirleme sürecine girersek yanlış olur." diyerek 2019 için ortak aday mesajı vermişti.

CHP Lideri bu açıklamasıyla Ekmeleddin İhsanoğlu benzeri bir modelle 2019'a hazırlanacağını belli etmişti.

Kemal Kılıçdaroğlu Temel Karamollaoğlu görüşmesi

CHP Genel Başkanı'nın, HDP, Demokrat Parti, Vatan Partisi, ÖDP gibi siyasi partiler ile 'Hayır'ı destekleyen sivil toplum kuruluşları ve Meral Akşener, Sinan Oğan gibi MHP'li muhalifler ile de görüşeceği de kaydedilmişti.

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