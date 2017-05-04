İstanbul'da 1973-1977 yılları arasında belediye başkanlığı yapan Ahmet İsvan, bir süredir tedavi gördüğü özel hastanede dün sabah yaşamını yitirmişti.

İsvan için ilk tören, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) Saraçhane'de bulunan başkanlık binası önünde düzenlendi. Levent Camii'nde öğle namazından sonra düzenlenen cenaze töreninde siyasi parti temsilcileri hazır bulundu.

GERİLİMİN ARDINDAN İLK BULUŞMA

Törende, CHP içinde kurultay tartışmaları ile gündeme gelen isimler de yer aldı.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce, CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal ile CHP Mersin Milletvekili Fikri Sağlar törende hazır bulunan isimler arasındaydı.

Kemal Kılıçdaroğlu ve Deniz Baykal cenazede buluştu VİDEO

BAYKAL, TÖRENDEN ÖNCE KILIÇDAROĞLU'NU ELEŞTİRMİŞTİ

Tören öncesinde gazetecilere açıklamalarda bulunan Deniz Baykal, Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştirerek CHP Milletvekili Sağlar hakkında disiplin sürecinin başlatılmasına ilişkin sorusu üzerine, "CHP tehditle, öfkeyle, sopa sallayarak yönetilemez. Ülkenin bu ortamında, CHP'nin bir an önce toparlanıp kendine gelmesine acil ihtiyaç var." ifadelerini kullanmıştı.

BAYKAL KONUŞTU, KILIÇDAROĞLU ONAYLADI

Bu açıklamaların ardından törende Kılıçdaroğlu ile yan yana saf tutan Baykal'ın, Kılıçdaroğlu ile konuştuğu, Kılıçdaroğlu'nun ise başı ile onayladığı görüldü. Konuşmaların içeriği ise henüz bilinmiyor.