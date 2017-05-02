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Kemal Kılıçdaroğlu'dan referandum tweetleri

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu Twitter'dan paylaştığı mesajında referandum sonuçlarıyla ilgili mücadeleye devam edileceğini söyledi.

02.05.2017 - 20:56
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Kemal Kılıçdaroğlu'dan referandum tweetleri

Hayırcı CHP, referandumda kaybettikten bu yana sonuçları kabullenmeyip, aynı söylemleri kullanmaya devam ediyor.

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada OHAL'in uzatılmasına tepki gösterdi.

"MÜCADELEMİZ ARTARAK DEVAM EDECEK"

Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları şöyle:

"Referandum öncesi 'OHAL kalkacak' diyenlerin ilk işi OHAL'i uzatmak oldu. Vatandaşları kandırdınız ve anayasayı işlemez hale getirdiniz. Kanun adamı olan kişi 'kanunları tanımıyorum' diyemez. Onurlu bir yargıcın görevi YSK'nın çetesi olmak değil, kanunların gereğini yapmaktır.YSK, hükümet eliyle halkın iradesine darbe yapmıştır. Bir çete gibi halkın iradesine çökenlerle mücadelemiz artarak devam edecek."

Kemal Kılıçdaroğlu'dan referandum tweetleri

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