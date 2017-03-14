Kemal Kılıçdaroğlu'na istifa sorusu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Star TV’de Nazlı Çelik’in sorularını yanıtladı. Gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Kılıçdaroğlu, 16 Nisan'da hayır oyu kullanılması çağrısında bulundu.

7 SEÇİM KAYBETTİ

Girdiği 7 seçimde de hezimeti yaşayan CHP Lideri'ne her seçim öncesi olduğu gibi yine istifa sorusu yöneltildi.

İSTİFA EDECEK Mİ

Kemal Kılıçdaroğlu, böyle bir düşüncesinin olmadığını belirterek, "Evet çıkarsa niye istifa edeyim ki. Biri bana bir gerekçe söyleyecek. Makul bir gerekçe ise biz de istifa ederiz" dedi.