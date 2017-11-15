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Kemal Kılıçdaroğlu'ndan DSP'ye ziyaret

CHP Lideri'ni kabul eden DSP Genel Başkanı Aksakal, iki partinin kardeş partiler olduğunu söyledi.

15.11.2017 - 11:49
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Kemal Kılıçdaroğlu'ndan DSP'ye ziyaret

2019 yılında yapılacak seçimler için çalışmalarını sürdüren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, DSP Genel Başkanı Önder Aksakal'ı ziyaret etti.

Görüşmenin ardından iki lider kameralar karşısına geçerek, işbirliği yönünde açıklamalarda bulundu.

"ORTAK DÜŞÜNCELERİMİZ..."

DSP'nin önemli bir parti olduğuna dikkat çeken Kılıçdaroğlu, "Sorunların çözümü konusunda düşüncelerimizi birbirimize aktardık. Bizleri kabul ettiği için yürekten teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan DSP'ye ziyaret

"KARDEŞ PARTİLERİZ"

Kılıçdaroğlu'ndan sonra konuşan Önder Aksakal ise, "DSP, 32 yıllık geçmişiyle Türkiye'yi 3 kez yönetmiş bir partidir. Bizler, Atatürk Cumhuriyeti'nin devamı için siyaset yapan kardeş partileriz. 15 yıldır, içine düşürüldüğü ekonomik ve sosyal bunalımdan sıkıntı yaşıyoruz.

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan DSP'ye ziyaret

"GECENİN EN KARANLIK OLDUĞU NOKTA..."

Gecenin en karanlık olduğu nokta, sabaha en yakın olan noktadır. Bunu böyle algılıyoruz. Uyum yasalarıyla birlikte DSP, etkin şekilde çalışacaktır." ifadelerini kullandı.

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