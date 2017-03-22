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Kılıçdaroğlu: Erken seçime gidilebilir

Konya'da konuşan CHP Lideri Kılıçdaroğlu referandumdan 'hayır' çıkması durumunda TBMM'nin erken seçime gidebileceğini söyledi.

22.03.2017 - 13:32
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Kılıçdaroğlu: Erken seçime gidilebilir

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Konya'nın Seydişehir ilçesinde konuşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu şunları söyledi:

"Bu değişiklikle bir kişiye olağanüstü yetkiler veriliyor. Bunun siyasi partilerle ilgisi yok. Bütün kardeşlerimin, arkadaşlarımın düşünerek sandığa gitmesi lazım. Şunu da düşünün; bu değişiklik memleketin hangi sorununu çözüyor? Taşeron işçi sorununu çözüyor mu, emeklinin sorununu çözüyor mu? Bir sabah kalkacağız Türkiye'de tüm yönetim değişmiş, bu yetki verilir mi?

MEMLEKET MESELESİ

Sandığa giderken bunları düşünün. Yoksa buraya bir parti propagandası yapmaya gelmedim. Bu bir parti meselesi değil, memleket meselesidir. Bu benim sorunum değil, bu ülkenin ülkücüsü onun da sorunu, AK Partilisi onun da sorunu, MHP'lisi onun da sorunu. Hepimizin ortak sorunu.

'EVET'İN VEBALİ ÇOK AĞIR

Devlet bir kişiye emanet edilemez. 80 milyon bir kişiye teslim edilemez. Bunun vebali vardır. "Ben 'evet' oyunu kullandım, Türkiye'yi bir kişiye teslim ettim" demenin vebali çok ağırdır.

Kılıçdaroğlu: Erken seçime gidilebilir VİDEO

'ERKEN SEÇİM' AÇIKLAMASI

'Hayır' çıkarsa ne olur. Sayın cumhurbaşkanı zaten yerinde, 2019'a kadar görev yapacak. Sayın Binali Yıldırım, başbakan zaten. Görevini yapacak. TBMM yeniden seçime gider mi? Ona kadarı Meclis verecek. Yeniden erken seçim olur kararı çıkarsa olur. Çünkü kararı milli irade aldı. Kimse itiraz etmez. Bizler de yerimizde duruyoruz zaten."

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