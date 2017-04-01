Kemal Kılıçdaroğlu'ndan konkenli referandum çağrısı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kağıthane’de konuştu. Kağıthane Meydanı’nda toplananlara seslenen Kılıçdaroğlu, referanduma değindi.

"ELİNİ VİCDANINA KOYARAK SANDIĞA GİT"

Herkesi elini vicdanına koyarak sandığa gitmeye davet eden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Çocuğun varsa, torunun varsa bir yüzüne bak bakalım. Senin çocuğuna 18 yaşına bastığı zaman milletvekili hakkı verecekler mi" dedi.





"KONKEN OYNAMAYIN SANDIĞA GİDİN"

Sandığa gitme çağrısında bulunan Kılıçdaroğlu, "Referandum pazar günü olacak. ‘Bugün Pazar hava çok güzel kahvede taş oynayalım, konken oynayalım’. Sakın bunu yapmayın. Efendim ‘pikniğe gideceğiz komşular hazır, hep beraber gidelim’. Sakın bunu yapmayın. Sandığa gideceğiz çocuklarımız için, evlatlarımız için" dedi.