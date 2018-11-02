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Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Sıla'ya telefon

CHP Lideri, Ahmet Kural'dan şiddet gördüğünü açıklayan Sıla'ya telefon ederek destek mesajı verdiğini söyledi.

Haber Merkezi | 02.11.2018 - 08:28..
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Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Sıla'ya telefon

Ahmet Kural ile Sıla arasında geçenler magazin gündeminin bir numaralı maddesi.

Mahkemeye başvuran şarkıcı Sıla, Ahmet Kural'dan şiddet gördüğünü belirterek şikayetçi oldu.

Şiddet iddialarını kabul etmeyen Ahmet Kural da yasal haklarını kullanacağını söyledi.

Konuyla ilgili tartışmalar devam ederken CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, şarkıcı Sıla'yı aradı.

"YANINDAYIZ..."

CNN Türk canlı yayınında görüşmeyi açıklayan Kılıçdaroğlu, "Sıla'ya geçmiş olsun dileklerimi ilettim. Üzülmemesini söyledim. Toplumun yanında olduğunun önemini anlattım" dedi.

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Sıla'ya telefon ViDEO

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