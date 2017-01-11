taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
76.976
USD
3,8846
EURO
4,0801
ALTIN
148,37
PETR
53,8600

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan videolu mesaj

CHP Lideri Twitter hesabından paylaştığı videoda, Cumhuriyet'e sahip çıkacaklarını yineledi.

Haber Merkezi | 11.01.2017 - 16:25
  1. Haberler
  2. Gündem
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan videolu mesaj

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, rejim değişikliği tartışmaları üzerine hazırlanan video klibi Twitter hesabından paylaştı.

KILIÇDAROĞLU'NUN SESİNDEN ÖZEL KLİP

Kılıçdaroğlu'nun İzmir Marşı üzerine seslendirme yaptığı video klibinde; yaşanan dönemsel değişiklikler çizimlerle resmedildi.

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan videolu mesaj İZLE

GEZİ OLAYLARI, 15 TEMMUZ

Gezi olaylarının da hatırlatıldığı video klibinde, 15 Temmuz sürecini hatırlatan görsellere yer verildi.

"ALLAH'INDAN UTANSIN.."

Kılıçdaroğlu, video klibin sonunda, "Bizler, gözünü kırpmadan kanını bu vatana feda edenlerin, Mustafa Kemal'in çocuklarıyız. Allah'ından utansın bu yoldan dönenler diyenlerdeniz." diyor.

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan videolu mesaj

VİDEODAN ÇİZİMLER

CHP tarafından hazırlanan özel klipte, kullanılan çizimlerden bazıları şu şekilde;

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan videolu mesaj

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan videolu mesaj

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan videolu mesaj

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan videolu mesaj

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan videolu mesaj

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Genel Kurulda 2. madde kabul edildi

Genel Kurulda 2. madde kabul edildi

143
Obama veda etti

Obama veda etti

231
Trump Obamacare'i iptal etmekte ısrarlı

Trump Obamacare'i iptal etmekte ısrarlı

38
Cumhurbaşkanlığı sistemine detaylı bakış

Cumhurbaşkanlığı sistemine detaylı bakış

212
Dolar ve Euro'da son durum - 11 Ocak

Dolar ve Euro'da son durum - 11 Ocak

602
Deniz Baykal: Cumhurbaşkanı isterse anlatırım

Deniz Baykal: Cumhurbaşkanı isterse anlatırım

91
ABD'de kiliseye saldırı düzenleyen kişiye ölüm cezası

ABD'de kiliseye saldırı düzenleyen kişiye ölüm cezası

102
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM