CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, rejim değişikliği tartışmaları üzerine hazırlanan video klibi Twitter hesabından paylaştı.
KILIÇDAROĞLU'NUN SESİNDEN ÖZEL KLİP
Kılıçdaroğlu'nun İzmir Marşı üzerine seslendirme yaptığı video klibinde; yaşanan dönemsel değişiklikler çizimlerle resmedildi.
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan videolu mesaj İZLE
GEZİ OLAYLARI, 15 TEMMUZ
Gezi olaylarının da hatırlatıldığı video klibinde, 15 Temmuz sürecini hatırlatan görsellere yer verildi.
"ALLAH'INDAN UTANSIN.."
Kılıçdaroğlu, video klibin sonunda, "Bizler, gözünü kırpmadan kanını bu vatana feda edenlerin, Mustafa Kemal'in çocuklarıyız. Allah'ından utansın bu yoldan dönenler diyenlerdeniz." diyor.
VİDEODAN ÇİZİMLER
CHP tarafından hazırlanan özel klipte, kullanılan çizimlerden bazıları şu şekilde;