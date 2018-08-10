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Kemal Kılıçdaroğlu'nun A Takımı

CHP Lideri, Merkez Yönetim Kurulu'nu yeniledi.

Haber Merkezi | 10.08.2018 - 14:09..
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Kemal Kılıçdaroğlu'nun A Takımı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeni A Takımı belli oldu.

AR-GE Bilim Yönetim ve Kültür Platformu: Fethi Açıkel

Basınla İlişkiler ve Kurumsal İletişim: Tuncay Özkan

Bilgi ve İletişim Teknolojileri: Onursal Adıgüzel

Dış İlişkiler: Ünal Çeviköz

Doğa Hakları: Gülizar Biçer Karaca

Eğitim Politikaları: Yıldırım Kaya

Ekonomi Politikaları ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak

Gençlik Politikaları: Yunus Emre

Halkla İlişkiler: Gamze Akkuş İlgezdi

Hukuk Politikaları: Muharrem Erkek

İdari ve Mali İşler: Bülent Kuşoğlu

İnsan Hakları: Gökçe Gökçen

İşçi Sendikaları-Meslek Kuruluşları ve Sivil Toplum Örgütleri: Veli Ağbaba

Esnaf Odaları ve Sosyal Politikalar: Aykut Erdoğdu

Kadın Politikaları: Lale Karabıyık

Parti Örgütü ve Örgüt Yönetimleri: Oğuz Kaan Salıcı

Tarım Politikaları ve Tarım Örgütleri: Orhan Sarıbalı

Yerel Yönetimler: Seyit Torun

Genel Sekreter: Akif Hamzaçebi

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