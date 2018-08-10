Kemal Kılıçdaroğlu'nun A Takımı

Türk futbolcular arasında bonservisine en çok para ödenen isim hala Arda Turan. Yıldız futbolcuyu Cenk Tosun takip ediyor.

Çenesi problemli olarak dünyaya gelen Taylandlı Wijitpraphorn Punbu, geçirdiği bir dizi ameliyatlar sonrasında tanınmaz hale geldi.

Arkadaşları tatil yaptı onlar çalıştı

Hakkari Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ile Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, “Biz Bir Aileyiz” projesi kapsamında Kur’an kursu öğrencileriyle bir araya geldi.

1 ABD'den Türkiye'ye Brunson çağrısı ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, Türk heyetiyle geniş kapsamlı görüşmeler yapıldığını, rahip Brunson'un eve dönmesi talebini net şekilde ilettiklerini bildirdi.

2 Başkan Erdoğan: Çeşitli kampanyalar yürütüyorlar Memleketi Rize'de vatandaşlara hitap eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, doların yükselişine değindi.

3 Erdoğan'dan tezahürat yapan kişiye uyarı Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaptığı konuşma sırasında sözünün sık sık bölünmesi üzerine Karadeniz şivesiyle uyarıda bulundu.

4 Fitch'ten Türkiye'ye acil müdahale çağrısı Türkiye'nin kredi puanları üzerinde devamlı olarak spekülatif hareketler gerçekleştiren Fitch, bu sefer de Merkez Bankası'nı dolara acil müdahaleye çağırdı.

5 Alman gazetelerinde konu Türkiye ekonomisi ABD'nin Brunson ısrarı ve Türkiye'ye dediğini yaptırmak için ekonomik krize sürüklemesine Batı ülkelerinden de destek geliyor. Almanya "Türkiye bize muhtaç, yardım istemeye gelecek." planları yapıyor.

6 Fahriye Evcen'e göre, Burak Özçivit tükenmedi Evcen, Burak Özçivit'in tükenmişlik sendromuna girdiği söylentilere yanıt verdi: "Yersiz konuşmalar, bence tükenmemiş."