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Kemal Kılıçdaroğlu'nun bayram programı

Bayram namazını Bolu'da kılacak olan Kılıçdaroğlu'nun, yarın yaklaşık 5 kilometre yol katetmeyi planladığı belirtildi.

24.06.2017 - 13:50
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Güvenpark'tan başlattığı yürüyüşte 10'uncu güne giren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Bolu sınırları içinde yürüyüşünü sürdürüyor.

EV VE ESNAF ZİYARETLERİ

Kılıçdaroğlu, yürüyüşün 11'inci gününe denk gelen Ramazan Bayramı'nın ilk gününde, Bolu'daki camide bayram namazını kılacak. Vatandaşlar ve partililerle bayramlaşacak olan Kılıçdaroğlu, ev ve esnaf ziyaretleri de yapacak.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun bayram programı

İKİNCİ GÜN AYNI TEMPOYLA DEVAM

Bolu'daki huzurevi sakinleriyle de bayramlaşacak olan Kılıçdaroğlu'nun, 15 Temmuz'daki darbe girişimi ile terörle mücadelede gazi ve şehit olanların evlerine de ziyaretlerde bulunacağı belirtildi.

Şimdiye kadarki yürüyüşünü günde 15-20 kilometre yol katederek sürdüren Kılıçdaroğlu'nun, yarın yaklaşık 5 kilometre yürüyeceği ifade edildi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yürüyüşlerinin güzel şekilde sürdüğünü belirterek, "Bayramın ilk günü kısa da olsa belli bir mesafeyi yürümeyi planlıyoruz. Yarın dini bayramımız, vatandaşlarımızla bir araya geleceğiz, onlarla bayramlaşacağız." dedi.

Torun, bayramın ikinci gününden itibaren yürüyüşlerine kaldıkları yerden, aynı tempoda devam edeceklerini söyledi.

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