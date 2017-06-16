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Kemal Kılıçdaroğlu'nun yürüyüşünde 2. gün

CHP Lideri Kılıçdaroğlu'nun Ankara'dan İstanbul'a düzenlediği Adalet Yürüyüşü'nde bugün 2. gün olacak.

16.06.2017 - 07:48
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Kemal Kılıçdaroğlu'nun yürüyüşünde 2. gün

Cumhuriyet Halk Partisi Enis Berberoğlu'nun "casusluk" suçundan 25 yıl hapse mahkum edilmesi ve tutuklanarak Maltepe Cezaevi'ne gönderilmesinin ardından CHP de eylem kararı almıştı.

KILIÇDAROĞLU YÜRÜYOR

Bu kapsamda "Adalet Yürüyüşü" kararı alan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 2. günde de yürümeye devam edecek.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun yürüyüşünde 2. gün

2. DURAK TEMA LASTİK ENDÜSTRİSİ

Kılıçdaroğlu, dün Adalet Yürüyüşü'nün ilk gününde Ankara Güvenpark'tan yola çıkmış ve 75. Yıl Hipdromu'nun yakınlarında mola vererek ilk günü noktalamıştı.

Kılıçdaroğlu, bugün ise 20-22 km'lik bir yol kat edecek ve 2. günü bu noktada tamamlayacak.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun yürüyüşünde 2. gün

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