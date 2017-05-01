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Kemer'e Rus turist akını

Antalya'nın Kemer İlçesi'nde Rus turist hareketliliği başladı.

01.05.2017 - 10:06
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İlçede sıcak hava ve denizin tadını çıkaran Rus tatilciler, Türkiye'ye çok özlediklerini ve bu yıl çok fazla Rus geleceğini söyledi.

GEÇEN YIL TURİST SAYISI DÜŞMÜŞTÜ

Geçen yıl yaşanan kriz sonrası Rus turist sayısının düşmesiyle ciddi sıkıntı yaşayan Kemer, bu sezon Rus turistleri ağırlamaya başladı. Otellerin Rus tatilcilerle dolmaya başladığı ilçede sıcak hava da etkisini gösterdi. Sıcakla birlikte denize girerek güneşlenen tatilciler, ülkelerindeki dondurucu soğuğun etkisini unuttu.

Kemer'e Rus turist akını

"BURADA MANZARA SÜPER"

Rusya'nın Sibirya bölgesindeki Tümeyn'den tatil için Kemer'deki 5 yıldızlı Fame Residence Otel'e gelen 28 yaşındaki Yuliya Avdeeva ve 29 yaşındaki Andrey Avdeeva çifti, ilk kez Kemer'e geldiklerini ve çok beğendiklerini söyledi. Yulia Avdeeva, "Burada manzara süper. Sibirya'da hava hala soğuk ve böyle manzarayı bulmak imkansız. Burada çok sıcakkanlı insanlar var" dedi.

Kemer'e Rus turist akını

"TÜRKİYE'YE ÇOK FAZLA RUS TURİST GELECEK"

Andrey Avdeeva ise "İlk defa Türkiye'deyim ve çok memnun kaldım. Sibirya'da hala kar var. O yüzden buradaki hava bize çok iyi geldi. Bu yüzden Türkiye'ye çok fazla Rus turist gelecek. Çünkü bu manzarayı, bu havayı, bu sıcakkanlı insanları başka yerde bulamazlar" diye konuştu.

Kemer'e Rus turist akını

"İYİ Kİ GELMİŞİZ"

Aynı otelde konaklayan ve Rusya'nın başkenti Moskova'dan Kemer'e tatil için gelen 23 yaşındaki Dinara Umyarova, "Moskova'da hala hava çok kötü ve kar var. O yüzden 29 derece çok değişik geliyor bize. Çok memnunuz ve iyi ki buraya gelmişiz. Rusya'dan bu yıl çok fazla kişinin ülkenizi ziyaret edeceğini düşünüyorum" dedi.

Kemer'e Rus turist akını

"BİR YIL GELEMEDİK VE ÇOK ÖZLEDİK"

Arkadaşıyla birlikte Moskova'dan tatile gelen 23 yaşındaki Elenora Mamedova da şöyle konuştu:

"Herkes çok sıcakkanlı. Moskova'da hava şu anda inanılmaz soğuk. Buraya geldiğimiz için çok memnunuz. Rusya'dan çok fazla da turist gelecek, sadece Kemer'e değil, tüm Türkiye'ye, çünkü bir yıl gelemedik ve çok özledik Rus halkı olarak."

Kemer'e Rus turist akını

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