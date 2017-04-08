Kenan Doğulu benzini bitince yolda kaldı

Kenan Doğulu, önceki gün Arnavutköy’deki stüdyosuna giderken trafiğe takıldı.

BENZİNİ BİTTİ, YOLDA KALDI

Habertürk'ün haberine göre; bir saat trafikte kalan ünlü şarkıcı, benzininin bitmesiyle Aşiyan’da yolda kaldı. Aracını iterek yolun kenarına çekmeye çalışan Doğulu’nun imdadına magazin muhabirleri yetişti.

"STARLIK FALAN GEÇMİYOR BU İŞTE"

Muhabirlerin yardımıyla aracını yol kenarına çeken popçu, “Starlık falan geçmiyor bu işte. Bir saattir trafikteyim. Sonunda bitti işte” derken, taksi bulamayınca yine muhabirlerden yardım istedi.

DOĞULU'YU MUHABİRLER GÖTÜRDÜ

Muhabirler, Doğulu’yu araçlarına alarak Arnavutköy’deki stüdyosuna bıraktı.