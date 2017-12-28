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Kenan Doğulu: Beren'le hayatım değişti

Ünlü şarkıcı, Youtube kanalı için yılbaşına özel bir video hazırladı.

Haber Merkezi | 28.12.2017 - 07:04..
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Kenan Doğulu hayranları için soru - cevap videosu yaptı ve kendi sayfasında paylaştı.

“Geçen yılbaşından bu yana hayatınızda neler değişti?” sorusunu şöyle yanıtladı: “Geçen yılbaşından bu yana değil ama beş yılbaşı önce Beren’le (Saat) tanıştım, o hayatımın en önemli sürprizlerinden biriydi. Geçen seneyle pek aram yok, tatsız buldum.”

Kenan Doğulu: Beren'le hayatım değişti VİDEO

"ANNEMDE TOPLANIRIZ"

Doğulu, “Yılbaşı akşamları olmazsa olmazlarınız neler?” sorusuna da şu yanıtı verdi: “Yıllardır her sene annemin yanına gitmeye özen gösteririm. Kardeşlerim Ozan ve Canan da aynı şekilde. Bir arada olmayı severiz. Tombalalar oynar, televizyon seyrederiz.”

Kenan Doğulu: Beren'le hayatım değişti

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