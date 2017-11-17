Kenan İmirzalıoğlu: Demek ki hatalarımız vardı

Bir arkadaşıyla Beşiktaş'ta yemek yiyen ve şu sıralar Cingöz Recai'de Meryem Uzerli'yle başrol oynayan Kenan İmirzalıoğlu filmin beğenilmediğini itiraf etti.

"DEMEK Kİ HATALARIMIZ VAR"

İmirzalıoğlu, “Film beklentileri karşılamadı. İyi olduğu zaman bizden, kötü olduğu zaman seyirciden diyemeyiz. Belli ki eksiklerimiz vardı. Seyircimiz de o beklenen ilgiyi göstermedi. İnşallah bundan sonraki işlerimizde aynı hataları yapmayız" ifadelerini kullandı.

"EVET DİZİ DE BEĞENİLMEDİ"

Ocak 2018'de, Kanal D'de ekrana gelecek 'Memed: Bir Cihan Fatihi'ne hazırlanan Kenan İmirzalıoğlu'nun çekilen ilk bölümün beğenilmediği ve 2 milyon TL'lik emeğin boşa gittiği öne sürülmüştü. Bu iddialara yönelik soru yöneltilen İmirzalıoğlu şöyle konuştu: "Evet doğru, hayırlısı bakalım. Büyük işlerin böyle bir şeyi olur. Normal bir proje değil. Büyük bir iş yapıyoruz. "ddialı yapımlarda ekip, bazı sahneler ve yönetmen değişebilir. Geç olsun, güç olmasın. Sorumluluğu büyük. Hakkını vermemiz lazım." dedi.