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Kenan İmirzalıoğlu tarla satın aldı

Geçmişte yatırım amacıyla İstanbul’un tarihi semtlerinde eski bina satın alıp yenileyen Kenan İmirzalıoğlu, artık toprağa yatırım yapıyor.

10.04.2017 - 09:34
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Kenan İmirzalıoğlu tarla satın aldı

Çocukluğu ailesinin yaşadığı Ankara’daki köyde çiftçilikle geçen Kenan İmirzalıoğlu, topraktan kopamadı. Yakın zamana kadar amcasının oğluyla birlikte Cihangir ve Tarlabaşı semtlerinden eski binaları alıp yenileyerek satışa çıkaran veya kiralayan oyuncu şu sıralar tarlaya yatırım yapıyor.

ÇİFTLİK KURMAK İSTEDİĞİ KONUŞULUYOR

Habertürk'ten Serkan Öztürk'ün haberine göre, ilçe merkezine yakın konumdaki arsayı kendi üzerine kayıt ettiren oyuncunun burada çiftlik kurmak istediği konuşuluyor. İmirzalıoğlu ve eşi Sinem Kobal, çalışmadıkları dönemleri İstanbul yerine Çerkezköy’de yaptıracakları çiftlikte geçirmeyi planlıyor.

BEYKOZ’DAN EV ARIYORLAR

Evlendikten sonra Emirgan’a taşınan Kenan İmirzalıoğlu - Sinem Kobal çiftinin, şehir gürültüsünden tamamen uzaklaşabilmek için Beykoz’da ev arayışına girdikleri öğrenildi.

Kenan İmirzalıoğlu tarla satın aldı

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