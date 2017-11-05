Kendall Jenner Demet Akalın'ın izinde

Güzel model Kendall Jenner, Hollywood'da yaptığı 22. doğum günü partisine Yves Saint Laurent tasarımı 39 bin liralık taşlı çizmelerle geldi. Aynı çizmeleri dünyada ilk giyenlerden biri de Demet Akalın olmuştu.

Kendall Jenner'ın doğum günü kutlaması aile yemeğiyle başladı. Geceye Kardashian ailesi üyeleri neredeyse tam kadro katılırken, Kendall Jenner'ın kardeşi Kylie'nin eksikliği dikkatlerden kaçmadı.





Bir süredir aile üyeleriyle arası açık olan Kendall Jenner'ın babası Caitlyn Jenner ise kızının doğum gününü kutladıktan kısa süre sonra açıklama yapmadan restorandan ayrıldı.





KIYAFETİ GECEYE DAMGA VURDU

Kendall Jenner'ın doğum günü kutlaması için giydiğı kot pantolon, bel üstü tişörtü ve çizmeleri dikkat çekti. İçine iç çamaşırı giymeyen güzel model, flaşların patlaması ile paparazzilerin beklediği frikiği verdi.

Demet Akalın'ın, Amerika'dan aldığı 35 bin TL'lik çizmesi olay olmuştu.