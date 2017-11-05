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Kendall Jenner Demet Akalın'ın izinde

Amerikalı top model Kendall Jenner, Demet Akalın'da da bulunan 39 bin liralık çizmelerden aldı.

05.11.2017 - 12:40
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Güzel model Kendall Jenner, Hollywood'da yaptığı 22. doğum günü partisine Yves Saint Laurent tasarımı 39 bin liralık taşlı çizmelerle geldi. Aynı çizmeleri dünyada ilk giyenlerden biri de Demet Akalın olmuştu.

Kendall Jenner'ın doğum günü kutlaması aile yemeğiyle başladı. Geceye Kardashian ailesi üyeleri neredeyse tam kadro katılırken, Kendall Jenner'ın kardeşi Kylie'nin eksikliği dikkatlerden kaçmadı.

Kendall Jenner Demet Akalın'ın izinde

Bir süredir aile üyeleriyle arası açık olan Kendall Jenner'ın babası Caitlyn Jenner ise kızının doğum gününü kutladıktan kısa süre sonra açıklama yapmadan restorandan ayrıldı.

Kendall Jenner Demet Akalın'ın izinde

KIYAFETİ GECEYE DAMGA VURDU

Kendall Jenner'ın doğum günü kutlaması için giydiğı kot pantolon, bel üstü tişörtü ve çizmeleri  dikkat çekti. İçine iç çamaşırı giymeyen güzel model, flaşların patlaması ile paparazzilerin beklediği frikiği verdi.

Kendall Jenner Demet Akalın'ın izinde

Demet Akalın'ın, Amerika'dan  aldığı 35 bin TL'lik çizmesi olay olmuştu.

Kendall Jenner Demet Akalın'ın izinde

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