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Kendall Jenner hepsini ezdi geçti

'2017 yılının en çok kazanan modeli' Kendall Jenner oldu.

23.11.2017 - 09:42
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Kardashian Jenner ailesinden Kendall Jenner, Adriana Lima ve Gisele Bündchen gibi efsane isimleri geride bırakarak, 22 milyon dolar ile 'dünyanın en çok kazanan modeli' olmayı başardı.

ADRİANA LİSTEDE GERİLEDİ

37 yaşındaki Brezilyalı Gisele Bündchen, 17.5 milyon dolar ile ikinci sırada yer aldı. 31 yaşındaki ABD'li Chrissy Teigen ise 13.5 milyon dolar ile üçüncülüğü elde etti.

2017 yılının en çok kazanan modelleri FOTO GALERİ

Kendall Jenner hepsini ezdi geçti

Kendall ile uzatmalı sevgilisiyle rapçi A$AP Rocky böyle görüntülenmşti.

Kendall Jenner hepsini ezdi geçti

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