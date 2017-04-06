Pepsi Kendall Jennerlı reklamını yayından kaldırdı

Jenner'ın protesto seslerini duyması üzerine polis memuruna bir kutu Pepsi uzattığı reklam özellikle sosyal medyada tepki toplamıştı.

Reklamdaki görüntülerin ABD'nin dört bir yanında düzenlenen 'Black Lives Matter' (Siyahların Yaşamları Değerlidir) protestoları ile benzerlik taşıması, eylemlerin ticarileştirildiği yönünde olumsuz yorumların gelmesine yol açtı.

Özellikle Jenner'ın bir polis memuruna Pepsi uzatması, Baton Rouge'da düzenlenen gösterilerde polisin karşısına dikildikten sonra gözaltına alınan Ieshia Evans'ın ikonik fotoğrafıyla benzerlik taşıması açısından eylemcilerin tepkisini çekti.

1960'lı yıllarda siyahi vatandaşların hakları için mücadele eden ve 1968 yılında suikaste kurban giden Martin Luther King'in kızı Bernice, "Keşke babam Pepsi'nin gücünü daha önce öğrenseydi." şeklinde bir tweet attı.





ABD medyasında ise reklam bazı kurumlarda şu şekilde yankı buldu:

New York Post: "Pepsi reklam ajansını kovmalı."

New York Daily News: "Pepsi size soda satmak için gösterileri kullanıyor."

Salon: "Belki de en kafa karıştırı tarafı Jenner'ı tercih etmeleri - zengin ve beyaz bir ünlü."

Esquire: "Reklam duyarsız, düşüncesizlikte neredeyse gerçeküstü ve soda satmak için Amerikalıların korkularını ve acılarını kullanması açısından aykırı."

Bir çok kişi ise sosyal medyadan attıkları twitlerle tepki gösterdi.

(Pepsi getirmeliydi)

(Lanet olsun. Pepsi'mi evde unuttum)



(Kendall, ona da bir Pepsi ver)



(Kendall Jenner’ın polis şiddetini PEPSI’yle durdurduğuna inanamıyorum! Çocuklar, dünya barışına ulaştık!)

"GEREKEN YERİ ISKALADIK"

Pepsi gelen tepkiler üzerine ise reklamını çektiğini duyurarak yaptığı açıklamasında, "Birlik, barış ve anlayış üzerine küresel bir mesaj vermek istiyorduk, ancak görülen o ki gereken yeri ıskaladık, özür dileriz." dedi.

Polis şiddeti yüzünden hayatını kaybeden insanlar adına ABD'nin dört bir yanında son yıllarda çok sayıda gösteri düzenlendi. Kimi gösterilerde polis eylemcilere biber gazı ile müdahale etti.

ÖNEMLİ BİR MESAJ DEMİŞTİ

Pepsi daha önce BuzzFeed’e yaptığı açıklamada, reklamın ‘dünyanın farklı yerlerinden insanların bir araya gelmelerini’ anlattığını belirtti. Açıklamada, “Bu, farklı kesimlerden gelen insanların bir ahenk için bir araya gelişini yansıtan küresel bir reklam ve biz, bunun önemli bir mesaj ilettiğine inanıyoruz.” demişti.



