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Kendisini korkutmaya çalışan annesini dövdü

ABD'de bir çocuk kendisini palyaço maskesiyle korkutmaya çalışan annesini dövdü. O anlar kameraya kaydedildi.

05.10.2017 - 18:11
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ABD'de olduğu belirtilen görüntü sosyal medyada günün en çok izlenen görüntülerinden biri oldu. Küçük yaştaki bir çocuk videoya kaydedilirken görüntüde arka plandaki dolap açılıyor, ardından palyaço kostümlü korkunç biri görünüyor.

KÜÇÜK ÇOCUKTAN BEKLENMEDİK TEPKİ

Çocuk herşeyden habersiz kameraya bakarken bir anda arkasını döndü, tam o anda bir korku ile çığlık attı. Ancak kaçması beklenen küçük çocuk, geri adım atmak yerine kendisini korkutan o palyaçonun üzerine saldırdı, tokat atıp saçlarını çekti.

Kendisini korkutmaya çalışan annesini dövdü

Yere düşen palyaçonun maskesi açılırken, içinden küçük çocuğun annesi çıktı, çocuk daha sonra annesine sarıldı. Video sosyal medyada tartışma konusu olurken bir kısım paylaşımı komik bulurken bir diğer kısım ise annenin davranışnın yanlış olduğunu savundu.

Kendisini korkutmaya çalışan annesini dövdü VİDEO

Kendisini korkutmaya çalışan annesini dövdü

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