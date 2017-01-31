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Kenya'da 1 dolarlık düğün

Kenya'da düğün masraflarını karşılayacak paraları olmayan genç çift, sadece 1 dolara mal olan nikah törenleriyle evlendi.

31.01.2017 - 10:52
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Yaklaşık 300 doları bulan masrafları karşılayamadıkları için geçen sene düğünlerini iki kez ertelemek zorunda kalan Wilson ve Ann Mutura çifti, daha fazla beklememek için minimum harcamayla evlenmeye karar verdi.

1 DOLARLA ALYANSLARINI ALDILAR

Düğün törenlerine günlük kıyafetleriyle katılan çift, 1 doları yalnızca parlak çelik alyanslar için harcadı.

NİKAH İŞLEMLERİ KİLİSE TARAFINDAN KARŞILANDI

Çiftin resmi nikah işlemleri, kilise tarafından karşılandı. Üç yıl arkadaşlık ettikten sonra evlenme kararı alan ancak maddi zorluklar yaşayan 27 yaşındaki Wilson ve 24 yaşındaki Ann'ın tasarruflu evliliği sosyal medyada büyük övgü aldı.

Facebook ve Twitter kullanıcıları, çiftin düğününe "Önemli olan evliliktir, düğün değil", "Belki düğün yapamadılar ama çok güzel bir evlilikleri olacak" ve "Aşk, zaten 5 yıldızlı otel" gibi yorumlarda bulundu.

ÇİFT: PARA, GENÇLERİN EVLİLİĞİNE MANİ OLMAMALI

Mutura çifti, sosyal medya kullanıcılarının övgülerinin kendilerini çok mutlu ettiğini belirterek "Para, bizim gibi genç insanların evlenmesine mani olmamalı" dedi.

BİR TURİZM ŞİRKETİ 5 GÜNLÜK BALAYI HEDİYE ETTİ

1 dolarlık nikahın sosyal medyada büyük yankı bulması üzerine bir turizm şirketi, çifte 5 günlük balayı turu hediye etti.

Kenya'da 1 dolarlık düğün

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