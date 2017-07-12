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Kenya'da kabile çatışması: 7 ölü

Ülkenin doğusunda kabileler arasında çıkan çatışmada 7 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

12.07.2017 - 03:12
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Kenya Kızıl Haç yetkililerince yapılan açıklamada, Meru eyaletindeki Meru kabilesi ile Isiolo eyaletindeki Borana kabilesi arasında çıkan çatışmada 7 kişinin yaşamını yitirdiği belirtildi.

Açıklamada, 700 kişinin de bölgeyi terk etmek zorunda kaldığı kaydedildi.

Kenya'da kabile çatışması: 7 ölü

Ulusal basında çıkan haberlere göre, Borana kabilesi üyesi olduğu şüphelenilen silahlı kişilerin, Meru kabilesinin yaşadığı 6 köyü bastığı ve hayvanları çaldığı iddia ediliyor.

Meru-Isiolo eyaletleri sınırında geçmiş dönemlerde de kabileler arasında hayvan hırsızlığı nedeniyle çatışmalar yaşanmıştı. Bölgede, 2015'te 11 kişinin yaşamına neden olan çatışmaların etnik gerginliği körüklediği gerekçesiyle 3 eyalet yetkilisi tutuklanmıştı.

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