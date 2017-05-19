Kenya'da kolera alarmı

Kenya'nın başkenti Nairobi'de 3 kişinin hayatını kaybetmesinin ardından kolera alarmı verildi.

Ulusal basında yer alan habere göre, Nairobi eyalet hükümetinin kentte 3 kişinin kolera nedeniyle yaşamını yitirmesinin ardından eyalet genelinde alarm verdiği belirtildi.

KOLERA VİRÜSÜ TESPİT EDİLDİ

Konuyla ilgili açıklama yapan Nairobi Eyaleti Sağlık Müdürü Bernard Muiya, Karen semtinde yapılan bir düğünde yedikleri yemek yüzünden hastaneye kaldırılan 7 kişide kolera virüsü tespit edildiğini söyledi.

Muiya, koleraya yakalanan 3 kişinin hayatını kaybettiğini, aralarında yabancıların da olduğu 5 kişinin de tedavi altına alındığını aktardı.

SALGININ YAŞANMASINDAN ENDİŞE EDİLİYOR

Olası bir kolera salgınına karşı Nairobi eyaleti genelinde 6 gözetim merkezi kurulduğunu söyleyen Muiya, kusma ve ishal gibi şikayetleri olanların vakit kaybetmeden hastaneye başvurmaları gerektiğini belirtti.

Kenya'nın Tana River, Garissa, Vhiga ve Dadaab kentlerinde geçtiğimiz günlerde kolera vakalarına rastlandığı belirtilirken ülke genelinde yeni bir kolera salgınının yaşanmasından endişe ediliyor.