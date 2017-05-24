Kepeğe karşı bitkisel çözümler

Tıp dünyasında "pitiriyazis kapitis simpleks" tanımlanan kepek, kadınlarda da erkeklerde de sorun haline dönüşebiliyor.

ORTAK SORUN: KEPEK

Kimi zaman şampuan değişiminden kimi zaman stresli dönemlerde yoğunlukla görülen saçtaki kepeklenmeye karşı, ilaçlar dışında bitkisel yollardan da bazı tedbirler alabilirsiniz.

5 FARKLI BİTKİSEL ÇÖZÜM

Çoğunlukla stresli kişilerde görülen kepeğe karşı, bitkisel olarak 5 farklı çözüm önerisi bulunuyor.

LİMON SUYU

Kepek sorununu çözebilmek için limon suyunu saç köklerine sürebilirsiniz. Kepek sorununu çözebileceğiniz gibi; saçlarınızın güçlenmesini de sağlarsınız. Bu işlemi yapmadan önce saçlarınızı şampuanla iyice yıkamayı unutmayın.

HİNDİSTAN CEVİZİ YAĞI

Kepeğe karşı bitkisel çözümlerden biri de Hindistan cevizi yağıdır. Kepekle mücadelede etkili olan hindistan cevizi yağını duşa girmeden önce saç derinize masaj yaparak sürün. Yarım saat bekledikten sonra ılık suyla saçlarınızı yıkayın.

MAYONEZ

Kızartmalarda kullandığınız mayonez de kepeğe karşı kullanılabilir. Yanlış duymadınız; mayonez kepeğe karşı etkili bir çözüm yoludur. Saçlarınızı şampuanla iyice yıkadıktan sonra saç diplerine mayonez sürün. 30-45 dakika bekledikten sonra saçlarınızı temiz bir şekilde tekrar yıkayın.

Kepekle mücadele için dördüncü yol ise sirkedir. Kokusu nedeniyle fazla tercih edilmeyen ancak etkili bir çözüm yolu olan sirke, kepekle mücadelede önemli olduğu kadar saçları da güçlendirir. 1 çay bardağı su ile 1 çay bardağı sirkeyi karıştırıp şampuan gibi kullanın. Karışımın saç diplerinize iyice inmesini sağlayın.

Karışımdan sonra saçınızı mutlaka şampuan ile yıkayın. Yoksa sirkeli saçlarla etrafa koku yayabilirsiniz...