Kerem Bürsin: Evlilik nedir ya

Rolü için 1.5 yıldır ABD ve İstanbul’da boks eğitimi aldığını söyleyen oyuncu, “Norveç’ten bir hoca geldi, onunla çalıştık” dedi. Bürsin, “Rol arkadaşınız Leyla Lydia Tuğutlu’yla öpüşme sahnelerini sevgiliniz Serenay Sarıkaya kıskanıyor mu?” sorusuna, “İkimiz de profesyonel oyuncularız. İş iştir” yanıtını verdi.

"HAYIRLISI"

Serenay Sarıkaya’nın yeni dizisi için deli gibi çalıştığını ve iki ay dans dersi aldığını belirten oyuncu, “İlişkiniz evlilikle sonuçlanabilir mi?" sorusuna ise “Bu evlilik nedir ya? Biraz izin verin beraberliğimizin tadını çıkaralım...Şu an düşünmeye gerek yok. Anı yaşıyoruz. Gayet mutluyuz ve çok güzel bir ilişki yaşıyoruz, hayırlısı” şeklinde cevap verdi. Bürsin, sevgilisinin kendisine sık sık sürprizler yaptığını da sözlerine ekledi.

