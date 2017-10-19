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Keremcem'in yeni sevgilisi

Şarkıcı ve oyuncu Keremcem sevgilisi ile ilk kez ortaya çıktı.

19.10.2017 - 08:06
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Eski eşi Seda Güven'den boşandıktan sonra durulan Keremcem, yeniden aşık oldu. Genç oyuncu, İlay Erkök ile yeni bir maceraya yelken açtı.

15 YAŞ KÜÇÜK AŞKI

Kendisinden 15 yaş küçük sevgilisiyle ilk kez kameralara poz veren 39 yaşındaki Keremcem'in mutluluğu adeta gözlerinden okunuyordu.

Keremcem'in yeni sevgilisi

İLK EVLİLİĞİ 9 AY SÜRMÜŞTÜ

Keremcem, Seda Güven'e 17 Haziran’da, annesinin yüzüğüyle, 120 kişinin huzurunda evlilik teklifi etmişti. Güven, Keremcem'in evlenme teklifini gözyaşları içerisinde kabul etmişti. Ancak çift 9 ay sonra ayrılmıştı. Haberi de düzenledikleri ortak basın açıklamasında şöyle duyurmuştu: "Üzülerek belirtiyoruz ki ilişkimizde yol ayrımına girdik ve birlikte aldığımız ayrılık kararıyla evliliğimizi bugün sonlandırdık. Bundan sonraki hayatımızda dostluğumuz devam edecektir. Bu hassas dönemde özel hayatımızın mahremiyetine göstereceğiniz saygı ve anlayış için teşekkür ederiz."

Keremcem'in yeni sevgilisi

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