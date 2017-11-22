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Kerimcan Durmaz hastanelik oldu

Geride bıraktığımız gün sosyal medya hesabından bazı sahnelerini iptal ettiğini duyuran Kerimcan Durmaz'ın üç gün hastanede yattı.

22.11.2017 - 13:09
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Kerimcan Durmaz hastanelik oldu

Renkli kişiliği ve sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla kısa sürede fenomen olan ve ünlü arkadaşlarıyla birlikte etkinliklerde boy gösteren Kerimcan Durmaz, yoğun temposu sırasında üşütünce apar topar hastaneye kaldırıldı.

ATEŞİ 41 OLDU

Bazı sahnelerini iptal ettiğini duyurduktan sonra meraklı takipçilerinden yoğun olarak mesajlar alan Kerimcan Durmaz yüksek ateşle birlikte yatırıldığı hastaneden taburcu olduktan sonra instahikaye kısmından yaşadıklarıyla ilgili bilgi verdi. 41 derece ateşle üç gün boyunca hastanede yattığını söyleyen Durmaz, durumunun iyi olduğunu eklemeyi de unutmadı.

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