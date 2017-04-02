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Kerkük Valisi'nin Irak bayrağı tepkisi

Kerkük Valisi Necmeddin Kerim: "Ülke meclisinin kentteki kamu kurum ve kuruluşlarına yalnızca Irak bayrağı asılması kararı yasal değil"

02.04.2017 - 16:38
  1. Haberler
  2. Dünya

Irak Meclisi'nin Kerkük'teki kamu kurum ve kuruluşlarına yalnızca Irak bayrağı asılması yönünde aldığı karar tartışma konusu olmuştu.

"KARAR YASAL DEĞİL, UYGULAMA YÜKÜMLÜLÜĞÜMÜZ DE YOK"

Konuyla ilgili konuşan Kerkük Valisi Necmeddin Kerim, kentteki bazı basın kuruluşlarına yaptığı açıklamada, "Irak Meclisi'nde alınan karar yasal değil. Aceleye getirilen bir karardır. Kerkük yerel hükümeti olarak bu kararı uygulama yükümlülüğümüz de yok" dedi.

"BAYRAĞIN GÖNDERE ÇEKİLMESİ KENTİN KÜRDİSTAN'A BAĞLANACAĞI ANLAMINI TAŞIMAZ"

"Kerkük'ün siyasi geleceğini bayrağın dalgalanması ya da indirilmesi belirleyemez" diyen Kerim, "Bayrağın göndere çekilmesi kentin Kürdistan'a bağlanacağı anlamı taşımaz" ifadelerini kullandı.

Kerkük Valisi'nin Irak bayrağı tepkisi

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