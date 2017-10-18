Kerkük'e askeri operasyon

Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) Politbüro Sorumlusu Mela Bahtiyar, KYB'li Peşmergelerin ani bir şekilde Kerkük'ten çekilmesine tepki göstererek, parti içindeki durum normalleşene kadar hiçbir toplantıya katılmayacağını bildirdi.

"TOPLANTILARA KATILMAYACAĞIM"

Bahtiyar, KYB'li Peşmergelerin önceki gün Kerkük'ten ani bir şekilde çekilmesi ve Irak güçlerinin tüm kent merkezinde kontrolü ele geçirmesine ilişkin yayınladığı yazılı açıklamada, "Politbüro ve başkanlık konseyine meşruiyet verilmedikçe hiçbir toplantıya katılmayacağım." ifadelerini kullandı.

KYB'DE BÖLÜNME SESLERİ

IKBY'de iki idarenin ortaya çıkma riski olduğunu belirten Bahtiyar, "İki idarenin ortaya çıkmasından ötürü Kürdistan Bölgesi üzerinde büyük bir tehlike mevcut. Böylesi bir durum, bölgenin hem iç hem de uluslararası düzeydeki meşruiyetini kaybetmesi anlamına gelir." uyarısında bulundu.

Kerkük'te çoğunluk gücü elinde tutan KYB'li Peşmergeler, Irak güvenlik güçlerinin kente operasyona başladığı ilk gün güneydeki tüm mevzileri bırakıp geri çekilmişti.