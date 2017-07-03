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Kerkük'te dev peşmerge heykeli

Erdoğan'ın uyarısından sonra Kerkük'e asılan bayrakları indiren Barzani yönetimi, bölgede yine tartışma başlatacak bir adım attı.

03.07.2017 - 12:33
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kerkük'te bayrakların inmemesi durumunda bunun bedelinin ağır olacağını söylemişti.

Erdoğan'ın uyarılarından sonra harekete geçen Barzani yönetimi, tüm bayrakları indirmek zorunda kaldı.

TALİMAT KERKÜK VALİSİNDEN

Bölgede yaşayan Türkmenleri yok saymaya çalışan yönetim, bu kez de peşmerge heykeli yaptırdı.

Kerkük Valisi Necmettin Kerim'in talimatıyla kentin girişine yaptırılan dev heykel için çalışmalarda sona gelindi.

TÖRENLE AÇILACAK

Bölgede yaşayan Kürtlerin katılımıyla heykelin açılışı için tören düzenlenmesi bekleniyor.

Kerkük'te dev peşmerge heykeli

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