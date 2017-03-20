Kerkük'te Kürt-Türkmen bayrağı gerginliği

Kerkük Valisi Necmeddin Kerim'in, "Kürt bayrağının tüm kamu kurumlarında göndere çekilmesi" kararının ardından Türkmen Cephesi'nden konuyla ilgili açıklama geldi.

AA muhabirine açıklama yapan Salihi, "Kerkük'te kamu kurumlarına IKBY bayrağının çekilmesi kanunlara ve anayasaya aykırıdır. Kerkük'ün hususiyeti var ve hukuki statüsünden ötürü Irak federal hükümetinin bazı yetkilerinin illere verilmesi konusu Kerkük'ü kapsamıyor." dedi.

Kerkük Valisi Kerim'in, mensubu olduğu parti Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB)içinde yaşanan sorunları Kerkük'e taşımaya çalıştığını aktaran Salihi, bu durumun kentteki toplumsal uzlaşıya zarar vereceğini ve taraflar arasında hassasiyet doğuracağını vurguladı.

ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği ile BM ofisinden konuyla ilgili hiçbir açıklama yapılmadığını, sadece Türk Dışişleri Bakanlığından kınama açıklaması geldiğini belirten Salihi, "BM ve ABD Büyükelçiliği, konunun hassasiyetini biliyor ve biz, onların sivil barışın korunması konusunda bir duruş sergilemelerini umut ediyoruz." diye konuştu.

TÜRKMENLER DE TÜRKMEN BAYRAĞI ÇEKTİ

Salihi, Türkmenlerin, Kerkük'te IKBY bayrağının göndere çekilmesinin ardından Türkmen bayrağını göndere çektiğini ve silahlı çatışma yaşanmasından endişe ettiklerini kaydetti.

Eski Irak Cumhurbaşkanı Celal Talabani'nin lideri olduğu KYB üyesi olan Vali Kerim, Kerkük İl Meclisine geçen hafta bir yazı göndererek, nevruz kutlamaları dolayısıyla Kerkük'teki tüm kamu kurum ve kuruluş binalarına Irak bayrağının yanı sıra IKBY bayrağının asılması talimatı vermişti.