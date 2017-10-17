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Kerkük'te peşmerge heykeli yakıldı

Kerkük'te ilerleyişini sürdüren Irak ordusu, Erbil-Kerkük yolu üzerinde bulunan Peşmerge heykelinin bulunduğu bölgeyi ele geçirdi.

17.10.2017 - 09:04
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Irak merkezi hükümetine bağlı ordular Kerkük hakimiyetini sağladı, ilerleyiş devam ediyor. K1 Askeri havalimanını da ele geçiren Irak ordusu, havalimanı yakınlarında bulunan peşmerge heykelini yaktı.

Kerkük'te peşmerge heykeli yakıldı

PEŞMERGE HEYKELİ ALEV ALEV

K1 Askeri üssünün kontrol altına alınasının ardından kutlamalar yapan Irak ordusu ve Haşdi Şabi milisleri, dışarda bulunan dev peşmerge heykelinin çevresini sardılar. Yıkılması için büyük bir talep olan heykel yıkılmadı ancak benzin döküp ateşe verildi.

Heykelin üzerinden siyah dumanların yükseldiği görülürken herykelin yakılışı sırasında da kutlamalar devam etti.

Kerkük'te peşmerge heykeli yakıldı

BAYRAKLAR İNDİRİLDİ

Üssün ele geçirilmesinin ardından dün IKBY bayraklarının indirilerek Irak bayrakları asılması talimatları merkezi hükümetten gönderilmişti. Bu talimatı uygulayan askerler K1 üssündeki bayrakları ve heykelin hemen yanında bulunan bayrakları indirerek yerine Irak bayrakları astılar.

Kerkük'te peşmerge heykeli yakıldı

Kerkük'te peşmerge heykeli yakıldı

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