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Kerkük'teki Kürtlerden Peşmerge'ye tepki

Irak orsunun başlattığı Kerkük operasyou hızla devam ediyor. Kentin kritik noktaları ele geçirildi.

16.10.2017 - 13:44
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Irak Ordusu'nun Kerkük'e başlattığı operasyon tüm hızıyla devam ediyor. Bölgeye gönderilen takviye güçler Kerkük'e ulaşırken halk Irak kuvvetlerini coşkuyla karşılıyor. Peşmerge'nin kaçışı ise operasyon kadar hızlı bir şekilde devam ediyor.

Kerkük'teki Kürtlerden Peşmerge'ye tepki

KERKÜK'TE SICAK HAREKETİLİK

Gece saatlerinde başlayan Kerkük operasyonunda Irak ordusunun peşmergelerin direncini kırmaya yönelik attığı adımlar işe yarıyor. Kentten çekilmeye başlayan peşmergeler askeri bölgelerden ve devlet arazilerinden püskürtüldü.

Önce Talabani'ye bağlı KYB ordularının çekilmesiyle başlayan süreç, Barzani'ye bağlı Peşmergelerin de çekilişi ile sürüyor.

Kerkük'teki Kürtlerden Peşmerge'ye tepki

KRİTİK NOKTALAR ELE GEÇİRİLDİ

Peşmergenin kontrolünde bulunan petrol yatakları, elektrik daireleri, doğalgaz sahaları ve askeri üsler Irak ordusu tarafından kuşatılarak ele geçirildi. Irak'tan gelen takviye kuvvetler bir çatışma ortamına hazırlanırken, Irak Başbakanı İbadi ise Peşmergeye "merkez orduları ile birlikte olun" çağrısında bulundu.

Kerkük'teki Kürtlerden Peşmerge'ye tepki

Kerkük'teki Kürtlerden Peşmerge'ye tepki

ÇEKİLMEYE YOĞUN TEPKİ

Peşmerge'nin ani bir şekilde çekilmesine öfkelenen Kürtlerin Süleymaniye'ye dönen Peşmerge tanklarının gidişine izin vermedikleri, önlerini kestiği görüldü.

Kerkük'teki Kürtlerden Peşmerge'ye tepki

Kerkük'teki Kürtlerden Peşmerge'ye tepki

Kerkük'teki Kürtlerden Peşmerge'ye tepki

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