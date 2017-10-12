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Kerkük'te PKK gösterisi

IKBY konrolündeki Kerkük kentinde terör örgütü PKK yandaşları gösteri yürüyüşü yaptı.

12.10.2017 - 18:56
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Kerkük'te PKK gösterisi

Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi başta Türkiye, İran ve Irak'ın karşı çıktığı illegal bir referandum gerçekleştirmişti. Dünyanın birçok yerinden tepkiler gelirken, terör örgütü PKK referandumu desteklemişti. Bugün Kerkük'te çekilen fotoğrafın ise PKK'nın neden referandumu desteklediğini gösterir nitelikte.

PKK, KERKÜK SOKAKLARINDA

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi lideri Barzani'nin kontrolündeki Kerkük'te terör örgütü PKK sempatizanları yürüyüş gerçekleştirdi. Teröristbaşı Öcalan'ın posterleriyle sokaklarda cirit attılar.

Kerkük'te PKK gösterisi

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