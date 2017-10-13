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Kerkük'te savaş an meselesi

Irak Ordusu, Kerkük'ü Peşmerge güçlerinden geri almak için askeri harekat başlattı.

13.10.2017 - 14:14
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Kerkük'te savaş an meselesi

Gece geç saatlerde başlayan askeri hareketlilik bölgede gerginlin yeniden artmasına neden oldu.

Kuzey Irak Kürt Yönetimi, 2014'ten itibaren Kerkük'ü 'Kürdistan'ın bir parçası' olarak tanımlıyor, Irak Hükümeti ise Kerkük'ün Irak merkezi yönetimine bağlanması gerektiğini savunuyor.

Barzani yönetiminin geçtiğimiz hafta referandumla bağımsızlık yoluna gitmesi Irak hükümetinin Kerkük hassasiyetini yeniden gündeme getirmişti.

Kerkük'te savaş an meselesi

Irak mahkemeleri, referandum yapanlar hakkında tutuklama kararı çıkarırken Irak Ordusu da Kuzey Irak'ın hak iddia ettiği bölgelere askeri operasyon yapmak için hazırlıklara başladı.

PEŞMERGE MEVZİ KAYBEDİYOR

Dün gece başlayan askeri hareketlilikle birlikte, Irak Ordusu ile Haşdi Şabi güçleri Kerkük'ün güneyindeki bazı bölgeleri ele geçirdi. İnternette bazı hesaplar tarafından paylaşılan fotoğraflarda, Haşdi Şabi üyelerinin Peşmerge'ye ait 102. Tugay üssünü ele geçirdiği bilgisi yer alıyor.

Kerkük'te savaş an meselesi
(Irak Ordusu askerleri, Kuzey Irak mevzilerini ele geçirdikten sonra fotoğraf çektirdi)

ARALARINDA YALNIZCA 3 KM VAR

Peşmerge tarafından yapılan açıklamalarda ise Irak Ordusu ile Peşmerge güçlerinin arasında yalnızca 3 kilometre bulunduğu ifade edildi.

PEŞMERGE: BAZI NOKTALARDAN ÇEKİLDİK

Öte yandan (IKYB) Politbüro Üyesi ve Peşmerge Komutanı Şeyh Cafer Mustafa, Haşdi Şabi ve Irak ordusuyla çatışmaya girmemek için bazı temas noktalarından çekildiklerini açıkladı.

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