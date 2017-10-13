Peşmerge, Kerkük'te mevzileri terketti

Irak ordusunun Kerkük'ü Peşmerge güçlerinden geri almak için askeri harekat başlattığını bugün duyurulmuştu.

GENARAL MEVZİLERİ TERKETTİKLERİNİ İTİRAF ETTİ

Iraklı general, Haziran 2014'te yaşanan olaylarda Irak ordusunun kaybettiği bölgeleri geri almak için operasyon başlatıldığını ifade ederek; bu sabah Kerkük'ün batısındaki bir üssü geri aldıklarını söyledi.

Peşmerge Komutanı ise; "Peşmerge de temas hattı olan bölgelerden askeri bir taktik gereği çekildi. Mevzilerin teslim edilmesi söz konusu değildir." dedi.

Haziran 2014'te DEAŞ'ın Irak hükümetine bağlı bölgeleri eline geçirmesinin ardından, bu bölgelerden bir kısmı IKBY yönetimi tarafından geri alınmıştı.

Kerkük'ün batısında yer alan Salahaddin'in Tikrit kentinden hareket eden Irak güçleri, DEAŞ'tan geri alınan Havice ilçesi üzerinden ona bağlı Reşad kasabasında kontrolü sağladı, ardından Şii Türkmenlerin çoğunlukta yaşadığı Beşir ve Tazehurmatu kasabalarına güç takviyesine başladı.





SAVAŞ AN MESELESİ

Ağır silahlarla Tazehurmatu'da konuşlanan Haşdi Şabi güçlerinin Kerkük kent merkezine mesafesi yaklaşık 20 kilometreye kadar düştü. Kerkük'teki son askeri güç dengesine bakıldığında Haşdi Şabi'nin vilayetin batı ve güneybatı bölgelerinin tamamını kontrol ettiği görülüyor. Haşdi Şabi, Kerkük-Bağdat karayolu üzerinde de önemli bir etki alanı elde etmiş durumda. Buna karşılık Peşmerge güçleri mevcut mevzilerinde kalmaya devam ederken, herhangi bir çatışma ihtimaline karşılık Süleymaniye ve Erbil'den güç sevkiyatı yapıyor.

Haşdi Şabi ve Peşmerge güçleri arasındaki mesafenin bazı noktalarda yaklaşık 500 metreye kadar düştüğü, bölgede kilometreler boyunca karşılıklı mevzilerin meydana geldiği belirtiliyor.

BARZANİ BM'DEN YARDIM İSTEDİ

Başbakan Neçirvan Barzani, Iraklı güçlerin Kerkük çevresindeki hareketliliği üzerine açıklama yaptı.

“Sayın Irak Başbakanı ve Silahlı Kuvvetler Başkomutanı Haydar Abadi’nin 10 Ekim 2017’de bir basın toplantısında ordu ve Haşdi Şabi’nin peşmerge ve Kürdistan’a karşı askeri bir saldırı başlatacağı tehdidinden sonra birkaç gündür Peşmerge Güçleri’ne yönelik saldırı amacıyla Haşdi Şabi ve Irak ordusu, Musul çevresinden Kerkük ve Hanekin çevresine kadar güç yığınağı yapıyor.



Kürdistan Bölgesi Hükümeti olarak; Sayın Ayetullah Seyid Ali Sistani’den, Iraklı tüm taraflardan, bütün sivil ve barış yanlısı örgütlerden, Birleşmiş Milletler (BM), ABD, Avrupa Birliği, DEAŞ'la mücadele koalisyonuna üye ülkeler, BM Güvenlik Konseyi ve komşu ülkelerden, acilen rol oynayıp bölgenin yeni bir savaşa sürüklenmesine engel olmasını istiyoruz. Ne Iraklı güçlerin ne de başka bir gücün böyle bir savaşa mahal vermemesini istiyoruz. Çünkü sonuçları hem Irak’ın iç durumu hem de bölge için kötü olur ve DEAŞ ile diğer terör örgütlerinin bölgede güçlenmesine zemin sağlar.

Kürdistan Bölgesi Hükümeti olarak; bütün sorunların gerçekçi çözümü için yapılacak temel görüşmelere hazır olduğumuzu bildiriyoruz. Yaşanacak her çatışma ve olumsuz sonucun da sorumlusunun Sayın Silahlı Kuvvetler Başkomutanı Haydar Abadi’nin olduğunu bildiriyoruz."