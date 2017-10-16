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Kerkük'te Türkmenler mutlu

Irak Türkmen Cephesi Güvenlik Dairesi Başkanı Tahir; 'Kerkük'te kontrolün Irak yönetimine geçmesinden dolayı mutluyuz' dedi.

16.10.2017 - 19:26
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Irak güçlerinin Kerkük'te kontrolü ele geçirmesinden sonra Türkmenler de siyasi kurum ve kuruluşlarını korumak için güvenlik güçlerine destek sunmaya başladı.

Kerkük merkezinde sevinç gösterileri sürerken, Irak Türkmen Cephesi'ne (ITC) bağlı güvenlik görevlileri ve gönüllü Türkmenler, Irak güçlerine destek amacıyla kendi siyasi parti kuruluşları önünde kontrol noktası oluşturdu.

POLİSE DESTEK SUNACAĞIZ

ITC Güvenlik Dairesi Başkanı Ahmet Tahir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Irak güvenlik güçlerinin Kerkük'e girmesinden sonra kent merkezinde güvenlik boşluğu oluşmaması için polise destek sunacağız." dedi.

Koruma sayılarını artırdıklarını belirten Tahir, "Irak Türkmen Cephesi bürolarını bir süreliğine kendimiz koruyacağız." diye konuştu.

"SEVİNÇLİYİZ, KUTLAMA YAPIYORUZ"

Tahir, 2003 sonrası Türkmenlerin can güvenliğinin sağlanması konusunda sıkıntı çektiklerini hatırlatırken, "En büyük arzumuz Türkmenlere ait özel bir gücün oluşturulmasıdır. Yıllar sonra Kerkük'ün tekrar Irak hükümetinin kontrolüne geçmesi ve ülke güçlerinin kentte görev almasından dolayı halk olarak sevinçliyiz ve kutlama yapıyoruz." ifadelerini kullandı.



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