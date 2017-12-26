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Keşfettiği böceğe babasının adını veren Türk profesör

Yaklaşık 30 yıldır böcekler üzerine bilimsel çalışma yapan Prof. Dr. Erol Yıldırım, Diyarbakır'da keşfettiği bir böcek türüne, babasının isteği üzerine onun adını verdi: Bahattin.

AA | 26.12.2017 - 14:31..
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Keşfettiği böceğe babasının adını veren Türk profesör

Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Erol Yıldırım, Diyarbakır'da yarım asır önce kurulan ve 50 bin çeşit böceğin bulunduğu "Entomological Museum of Erzurum Turkey" adıyla uluslararası böcek müzeleri arasına giren müzede 30 yıldır görev yapıyor.

"TİPHİA BAHATTİNİ" İSMİNİ VERDİ

Doğada yaptığı araştırmalar sonucu bulduğu yeni türleri bilim dünyasına kazandıran Yıldırım, Silvan ilçesinde yaptığı çalışma sırasında Hymenoptera takımı Tiphiidae familyasına ait bir böcek türü keşfetti.

Yıldırım, dünya için yeni bir tür olan böceğe babası Bahattin Yıldırım'ın isteği üzerine "Tiphia Bahattini" ismini verdi.

Keşfettiği böceğe babasının adını veren Türk profesör

DÜNYA LİTERATÜRÜNDE YERİNİ ALDI

"Tiphia Bahattini" ismini uluslararası dergide yayımlatarak dünya literatüründe yerini almasını sağladığını anlatan Prof. Dr. Yıldırım, yeni buldukları böcek türlerine bulundukları yörenin ismini verdiklerini anımsattı.

Keşfettiği böceğe babasının ismini verdi VİDEO

"ERZİNCANENSİS, ARTVİNENSİS, PALANDOKENİCUS"

Yöre ismi verilen böcek türlerinin adeta bulundukları bölgenin tapusu gibi olduğunu belirten Yıldırım, "Müzemizde 200'ün üzerinde dünyada sadece tip materyalleri olan böcek türleri var. 20'nin üzerinde de benim tanımladığım yeni böcek türleri var. Böceklere bulundukları yöreden esinlenerek 'Microdynerus Erzincanensis', 'Leptochilus Palandokenicus', 'Onychopterocheilus Sarikamisensis', 'Athous Artvinensis' gibi isimler veriyorum." dedi.

Keşfettiği böceğe babasının adını veren Türk profesör

"BABAM İSTEDİ"

Yıldırım, babasının kendisinden keşfettiği bir böceğe isminin verilmesini istemesi üzerine talebi yerine getirdiğine değinerek, şöyle konuştu:

"Böcek bilimiyle uğraştığım için babam benden yeni tanımlayacağım bir böceğe ismini vermemi istedi. Ben de Diyarbakır Silvan'dan topladığım Hymenoptera takımı Tiphiidae familyasına ait bir böcek türüne 'Tiphia Bahattini' ismini verdim ve uluslararası bir dergide yayınlanıp dünya literatüründe yerini aldı. Bu böcek türüne ait örnekler dünyada sadece bizim müzemizde bulunuyor. Babam da bu olayı öğrenince çok sevindi. Dünya durdukça babamın ismi bu böcek türüyle anılacak."

Yıldırım, babasının isteğini yerine getirmenin mutluluğunu yaşadığını ifade ederek, bilim insanlarının dünyada ismini yaşatmak istediği kişilere böceklerin ismini verdiğini kaydetti.

Keşfettiği böceğe babasının adını veren Türk profesör

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