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Kia'nın gölgede kalan lüks sedanı: K900

Güney Koreli otomotiv devi Kia'nın diğer lüks markalardan aşağı kalır yanı olmayan bir sedan modeli olduğunu biliyor muydunuz?

Haber Merkezi | 15.03.2018 - 14:45..
  1. Haberler
  2. Otomobil
Selman ÖZTÜRK / [email protected]

Binek otomobilleri ülkemizde de sıklıkla tercih edilen Kia, D segmentinde de iddialı modeller üretmeye devam ediyor.

Kia'nın 2014'ten bu yana piyasada olan K900 modeli, belki de yanlış pazarlama stratejisi nedeniyle gölgede kalmaya devam ediyor.

Kia'nın gölgede kalan lüks sedanı: K900

SADECE BİRKAÇ ÜLKEDE SATILIYOR

Kia K900 ABD, Kanada ve birkaç Arap ülkesi dışında satışa sunulmuyor. Kia yetkililerinin 'tercih' olarak açıkladığı bu satış stratejisi, diğer ülkelerdeki K900 hayranlarının aracı yalnızca Youtube videolarından izlemekle yetinmesine neden oluyor. Aracı incelediğimizde D segmentindeki rakipleri Passat, Audi A4, BMW 3 serisi gibi rakiplerinden aşağı kalmadığını görebiliyoruz.

Kia'nın gölgede kalan lüks sedanı: K900

V8 MOTORLA NAZİRE YAPIYOR

5,0 litrelik V8 ve 3,8 litrelik V6 motoruyla lüks bir sedanın aynı zamanda performans canavarı da olabileceğine vurgu yapan K900, 8 ileri tam otomatik şanzımanı ile bu güçlü motoru destekliyor. 420 beygir gücüne sahip olan araç, sınıfının da en güçlülerinden biri olarak ön plana çıkıyor. K900'ün performansında en çok övgüyü alan ekipman ise kusursuz vites geçişlerine sahip şanzımanı oluyor.

Aracın yakıt tüketimi, 'Neden Türkiye'de yok?' sorusunun cevaplarından biri olabilir. K900 şehiriçi kullanımda 100 kilometrede ortalama 23 litre yakıt tüketirken, şehirdışı kullanımda 14 litre ortalama yakıt tüketim değerine sahip.

Kia'nın gölgede kalan lüks sedanı: K900

TASARIMDA TANIDIK ÇİZGİLER

Kia K900, Alman lüks sedanlara rakip olma işini biraz fazla ciddiye almış olsa gerek ki, dış tasarımda Mercedes-Benz ve BMW çizgilerine rastlıyoruz. Özellikle 2019'da piyasaya sürülecek yeni kasasına baktığımızda önden Mercedes-Benz, arkadan BMW 7 yorumunu yapabiliyoruz. Led çizgilere sahip büyük ön farlar, Jaguar'ı andıran ve elmas kesimlerden oluşan ön panjur ile yine led çizgilerle donanmış stop lambaları göze hoş gelen detaylar. Opsiyonel 19" boyut çelik alaşım jantlar, aracın lüks sedan görünümünü tamamlıyor.

Kia'nın gölgede kalan lüks sedanı: K900

KOKPİTTE AHŞAP YOĞUNLUĞU

K900'ün iç tasarımına baktığımızda dikkati ilk çeken 12,3" boyutunda geniş bir multimedya ekranına sahip olması. Son dönemde hemen her araçta bu donanım artık standart hale gelse de, Kia kokpitine çok yakıştığını söylemek gerek. Tek hat üzerine konumlandırılmış klima kontrol düğmeleri de oldukça ergonomik görünüyor. Ancak bu kadar lüks bir sedan tasarlamışken bu düğmelerin de dokunmatik olması aracın iç mekanına ayrı bir hava katabilirdi.

Torpidonun ortasına konumlandırılan analog saat, Mercedes ve Volkswagen modellerinden tanıdık geliyor. Aracın gövdesi, direksiyonu ve vites kutusundaki ahşap detaylar oldukça yoğun kullanılmış. Bu durum bazen göz yorsa da oldukça şık bir görüntü yarattığını belirtelim.

Kia'nın gölgede kalan lüks sedanı: K900

FİYAT OLDUKÇA YÜKSEK

Kia'nın en lüks sedanı olan ve Optima'nın ağabeyi pozisyonundaki K900, 2018'in yaz aylarında yeni kasasıyla satışta olacak. Aracın fiyatı henüz açıklanmadı. Aracın 2017 modeli fiyatının vergiler dahil Türk lirasına çevirdiğimiz 350 bin liraya tekabül ettiğini düşünürsek, yeni K900'ün 400 bin lira altında olmayacağını tahmin ediyoruz.

Kia'nın gölgede kalan lüks sedanı: K900

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