Kibariye: Fasa fiso konular geride kaldı

Çapkınlık haberleri nedeniyle Ali Küçükbalçık’la boşanmanın eşiğine gelen Kibariye, daha sonra eşini affetmiş ve onunla birlikte tatil için Bodrum’a gitmişti.

"KONSERLERİMİ SORUN BANA"

Tatile devam eden Kibariye, önceki gün karşılaştığı habercilerin konuyla ilgili sorularına “Artık fasa fiso konuları geride bıraktım, işime konsantre oluyorum. Konserlerim var, bana başka şey sormayın” diye yanıt verdi.

"YANIMDAKİ KIZIMDI"

Ali Küçükbalçık ise eşinin “Ali çapkınlık yaparsa yakalayın” sözleri hatırlatılınca şöyle dedi: “Beni kızımla gittiğim beach’te çekip ‘Çapkınlık yapıyor’ dediniz. Duruşum belli, önlem alacağım bir durum yok.”